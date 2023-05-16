Кабмін виділив більш як 4 млрд гривень на “єВідновлення”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кабінет Міністрів України виділив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4 млрд 433 млн 350 тис. гривень на програму “єВідновлення”. Про це повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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“Виділено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 4 млрд 433 млн 350 тис. гривень (видатки споживання) на нову бюджетну програму для надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"”, - йдеться у повідомленні.
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Також Мельничук зазначив, що виконавцем нової бюджетної програми призначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
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