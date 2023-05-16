"єВідновлення": у людей виникла проблема з відображенням житла - в уряді сказали, що робити

Деталі

"Отримуємо дуже багато запитів від громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги, але не можуть, бо "Дія" не відображає їх житло. Це унеможливлює й подачу заяви, адже наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) є обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в рамках програми єВідновлення. На жаль, ця проблема достатньо масова – в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, їх житло не зареєстроване в ДРРП", - вказали у відомстві.

У міністерстві розповіли, як вирішити проблему: "Є два способи - офлайн та онлайн".

Як вказано, якщо йдеться про офлайн, то потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді, який внесе дані в Реєстр, якщо вони не були внесені. За відсутності даних про нерухомість в реєстрі чи архівних складових направить запит до БТІ для підтвердження права власності.

До реєстратора, як вказано, потрібно йти з готовим пакетом документів: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

"Якщо правовстановлюючі документи у вас у наявності частково, ви можете звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їх відновлення в повному обсязі. Для категорії громадян, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку", - ідеться у повідомленні.

Щодо онлайн-механізму, то, як зазначається, "подати заяву на державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, також можна на порталі "Дія". Для цього на порталі треба обрати послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» та «Подати заяву».

Для цього, як вказано, потрібно:



заповнити онлайн-форму на отримання послуги,



завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року,



перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.



Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

"Наголошуємо, найближчим часом плануємо відкрити послугу внесення відомостей до Державного реєстру речових прав через "Дію" для мешканців Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Чернігівської областей та міста Луцьк", - зазначили у міністерстві.

Доповнення

З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.