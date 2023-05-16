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"еВідновлення": у людей возникла проблема с отображением жилья - в правительстве сказали, что делать

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинцы начали жаловаться, что в "Дія" по направлению "єВідновлення" не отображается их поврежденное во время войны жилье, за которое они хотели бы получить компенсацию. В Минвосстановления дали инструкцию, что делать, пишет УНН.

Детали

"Получаем очень много запросов от граждан, которые хотят подать заявление на выплату помощи, но не могут, потому что "Дія" не отражает их жилье. Это делает невозможным и подачу заявления, ведь наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещных прав (ГРВП) является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы "єВідновлення". К сожалению, эта проблема достаточно массовая – в 2/3 граждан, которые подали информационное сообщение о поврежденном имуществе, их жилье не зарегистрировано в ГРВП", - указали в ведомстве.

В министерстве рассказали, как решить проблему: "Есть два способа - офлайн и онлайн".

Как указано, если речь идет об офлайн, то нужно обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашей громаде, который внесет данные в Реестр, если они не были внесены. При отсутствии данных о недвижимости в реестре или архивных составляющих направит запрос в БТИ для подтверждения права собственности.

К регистратору, как указано, нужно идти с готовым пакетом документов: паспорт, номер налогоплательщика, правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.д.) или их копии.

"Если правоустанавливающие документы у вас в наличии частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме. Для категории граждан, которые не имеют никаких документов, право собственности будет определяться в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Что касается онлайн-механизма, то, как отмечается, "подать заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, возникшее до 2013 года, можно на портале "Дія". Для этого на портале надо выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» и «Подать заявление».

Для этого, как указано, нужно:

  • заполнить онлайн-форму на получение услуги,
  • загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года,
  • проверить сформированное заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале "Дія".

"Подчеркиваем, в ближайшее время планируем открыть услугу внесения сведений в Государственный реестр прав через "Дія" для жителей Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской областей и города Луцк", - отметили в министерстве.

Дополнение

С 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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