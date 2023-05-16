Кабмин выделил более 4 млрд гривен на "єВідновлення"

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“Выделено Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен (расходы потребления) на новую бюджетную программу для предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги "єВідновлення"”, - говорится в сообщении.

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Также Мельничук отметил, что исполнителем новой бюджетной программы назначено Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

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