Кабмин выделил более 4 млрд гривен на "єВідновлення"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Кабинет Министров Украины выделил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен на программу “єВідновлення”. Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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“Выделено Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен (расходы потребления) на новую бюджетную программу для предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги "єВідновлення"”, - говорится в сообщении.
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Также Мельничук отметил, что исполнителем новой бюджетной программы назначено Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.
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