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13 марта, 19:26 • 51302 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106104 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108426 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108534 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102182 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96630 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110614 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин выделил более 4 млрд гривен на "єВідновлення"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Кабинет Министров Украины выделил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен на программу “єВідновлення”. Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата 

“Выделено Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 4 млрд 433 млн 350 тыс. гривен (расходы потребления) на новую бюджетную программу для предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги "єВідновлення"”, - говорится в сообщении. 

Дополнительно 

Также Мельничук отметил, что исполнителем новой бюджетной программы назначено Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры. 

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