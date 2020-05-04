Выдавала себя за психически нездоровую: подозреваемую в убийстве мужа отправили под домашний арест

"... 67-летней женщине, которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, избрана судом мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 31 марта 2016 года, в 5:30, между жительницей города Дружковки и ее 68-летним мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой хозяйка схватила двумя руками топор и лезвием нанесла лежащему на диване мужу 4 удара в область головы и шеи. От полученных тяжелых ранений потерпевший скончался на месте.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы женщина была признана невменяемой и в июне 2017 года Дружковским городским судом к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом учреждении со строгим наблюдением.

Однако повторная экспертиза, проведенная по инициативе врачей-психиатров указанного заведения, указала на то, что во время убийства лицо в состоянии физиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии, что могло существенно повлиять на его сознание и поведение, не находилось, а значит полностью осознавала и контролировала свои действия и продолжает руководить ими по настоящее время.

"Из-за вновь открывшихся обстоятельств в октябре 2019-го внесены сведения в ЕРДР и начато новое досудебное расследование, в рамках которого женщине, освобожденной из лечебного учреждения, сообщено о подозрении и избрано судом меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - добавляется в сообщении.

Напомним, в одном из сел Днепропетровской области семейная ссора закончилась смертью: мать убила сына после того, как он бросился на нее с ножом.