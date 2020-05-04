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Видавала себе психічно хворою: підозрювану у вбивстві чоловіка відправили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На Донеччині 68-річну жінку, яка підозрюється у тому, що намагалась уникнути покарання за вбивство чоловіка, видаючи себе за психічно хвору, відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Видавала себе психічно хворою: підозрювану у вбивстві чоловіка відправили під домашній арешт

“... 67-річній жінці, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2016 року, о 5:30, між мешканкою міста Дружківки та її 68-річним чоловіком, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка, у ході якої господиня схопила двома руками сокиру та лезом нанесла лежачому на дивані чоловікові 4 удари в область голови і шиї. Від отриманих тяжких поранень потерпілий помер на місці.

За висновками судової психолого-психіатричної експертизи жінку було визнано неосудною та у червні 2017 року Дружківським міським судом до неї застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді лікування у психіатричній установі з суворим наглядом.

Проте повторна експертиза, проведена за ініціативою лікарів-психіатрів зазначеного закладу, вказала на те, що під час вбивства особа у стані фізіологічного афекту або іншому емоційному стані, що міг істотно вплинути на її свідомість і поведінку, не перебувала, а отже повністю усвідомлювала та контролювала свої дії і продовжує керувати ними по теперішній час.

“За нововиявленими обставинами у жовтні 2019 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато нове досудове розслідування, у рамках якого жінці, звільненій з лікувальної установи, повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, в одному з сіл Дніпропетровської області родинна сварка закінчилася смертю: мати вбила сина після того, як він кинувся на неї з ножем

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