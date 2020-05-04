Видавала себе психічно хворою: підозрювану у вбивстві чоловіка відправили під домашній арешт

“... 67-річній жінці, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2016 року, о 5:30, між мешканкою міста Дружківки та її 68-річним чоловіком, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка, у ході якої господиня схопила двома руками сокиру та лезом нанесла лежачому на дивані чоловікові 4 удари в область голови і шиї. Від отриманих тяжких поранень потерпілий помер на місці.

За висновками судової психолого-психіатричної експертизи жінку було визнано неосудною та у червні 2017 року Дружківським міським судом до неї застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді лікування у психіатричній установі з суворим наглядом.

Проте повторна експертиза, проведена за ініціативою лікарів-психіатрів зазначеного закладу, вказала на те, що під час вбивства особа у стані фізіологічного афекту або іншому емоційному стані, що міг істотно вплинути на її свідомість і поведінку, не перебувала, а отже повністю усвідомлювала та контролювала свої дії і продовжує керувати ними по теперішній час.

“За нововиявленими обставинами у жовтні 2019 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато нове досудове розслідування, у рамках якого жінці, звільненій з лікувальної установи, повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, в одному з сіл Дніпропетровської області родинна сварка закінчилася смертю: мати вбила сина після того, як він кинувся на неї з ножем.