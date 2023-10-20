Расходы на сектор обороны за 9 месяцев этого года достигли 1,26 трлн грн - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. За 9 месяцев 2023 года расходы на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 млрд грн или 59,3% от всей суммы расходов фонда госбюджета. Об этом сообщает министерство финансов, пишет УНН.
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"Так, за первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 млрд грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В сентябре - 141,9 млрд грн", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.
В целом бюджетные средства были направлены на:
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- денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
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- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
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- медицинское обеспечение;
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- другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
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В министерстве напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.
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