Зеленський підписав закон про збільшення видатків Держбюджету на поточний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10038 про збільшення видатків Бюджету 2023-го року на 322,6 млрд гривень. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Він також зазначив, що на схвалення цього законопроєкту Президенту знадобилось 9 днів, передає УНН.
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“Через 9-ть днів Президент все ж таки підписав законопроєкт № 10038 про збільшення видатків Бюджету 2023-го року на 322,6 млрд гривень”, — написав Ярослав Железняк.
Деталі
Зазначимо, що цьогоріч Рада збільшила видатки українського держбюджету на 2023 рік до рекордної суми. Цьогоріч вони вперше склали понад 3,39 трлн грн. Водночас дефіцит збільшився на 2 трлн грн. Таким чином Україна має два нових антирекорди в історії держави.
За даними очільника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики серед головних збільшень видатки на наступні відомства:
• Міноборони на +211 млрд грн
• МВС на +79 млрд грн
• МінСоц на +16,5 млрд грн
• МЗС на +1,3 млрд грн
• Мінстратпром на +4,3 млрд грн
• СБУ на +4,2 млрд грн
• ГУР на +2,5 млрд грн
• МінОсвіти на +572 млн грн
• ДСЗІ на +570 млн грн
• Служба зовнішньої розвідки на +500 млн грн
• УДО на +230,5 млн грн
• МінЕнерго на +350 млн грн
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Нагадаємо
Ранком, 19 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні підтримала у першому читанні закон про Державний бюджет на наступний 2024 рік.