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Недоброчесні виробники озброєння хотіли вивести з бюджету 6 млрд грн - Держаудитслужба

Недоброчесні виробники озброєння хотіли вивести з бюджету 6 млрд грн - Держаудитслужба

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Державна аудиторська служба України з початку повномасштабного вторгнення рф виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни. Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва, яку цитує Держаудиторська служба, передає УНН.

Цитата

“Держаудитслужба виявила численні порушення, коли недоброчесні виробники створили різноманітні схеми, аби незаконно витягнути з державного бюджету мільярди гривень. Це неприпустимо! Фактично це мародерство під час війни, яке виробники прикривають патріотичними гаслами. Уся інформація про відповідні порушення була передана правоохоронним органам”, — заявила Басалаєва.

Також очільниця ДАСУ додала, що всі спроби виробників перекласти на аудиторів відповідальність за невиконання умов профінансованих на 100% державних контрактів є маніпуляцією. Як приклад вона навела ситуацію із КБ “Луч”.

“Висновки, зроблені аудиторами, жодним чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів”, — підкреслила Басалаєва.

Вона розповіла, що наразі ДАСУ проводить ревізію КБ “Луч” за зверненням правоохоронних органів. Тим більше, що попередній аудит підприємства поводився аж 10 років тому.

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“КБ „Луч“ є виконавцем окремої ракетної та протиракетної програми, що окремо фінансується Урядом. Тому висновки, зроблені Держаудитслужбою в рамках аудиту Міноборони ніяким чином не впливають на наявність фінансових ресурсів КБ „Луч“ як виконавця програми. Тож будь-які заяви, що дії Держаудитслужби впливають на розробку ракет, є маніпулятивними. Та й згідно закону ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки”, — сказала Басалаєва.

Окрім того, вона відкинула звинувачення про начебто перешкоджання оборонним підприємствам у можливості отримувати прибутки. Вона нагадала, що Кабмін у липні прийняв зміни до постанови № 1275. Цим документом компаніям, що укладають контракти з Міноборони, дозволили включати прибуток у ціну.

“Ми працюємо виключно в межах закону. Є відповідні постанови Кабміну, які дали зелене світло виробникам оборонного сектору. Всі звинувачення щодо відсутності прибутку — зняті. Прибуток включається до контрактів, починаючи з липня 2023 року, коли Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову”, — зазначила Басалаєва.

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