В НАБУ прокоментували обшук у виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer

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«Детективи Національного бюро провели обшуки в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення», - йдеться в повідомленні.

Деталі

В НАБУ повідомили, що одна з приватних компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів.

«Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

«Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку», - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначають, що під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.

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«Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку», - інформує НАБУ.

Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

Окрім того, зазначається, що під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу.

В НАБУ зауважили, що обшук – одна із слідчих дій, які проводяться під час розслідування для збору необхідних доказів.

«Детективи НАБУ завжди дотримуються високих моральних та професійних стандартів, зокрема під час здійснення досудового розслідування. Разом з тим, можливі неправомірні дії детективів НАБУ стануть предметом перевірки управління внутрішнього контролю за участі Ради громадського контролю при НАБУ», - йдеться в повідомленні.

Так, наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України.

Контекст

Керівник Archer Олександр Яременко повідомив, що прийшли детективи НАБУ та провели обшуки в офісах та в будинках співробітників. Він заявив, що детективи нібито копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.