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В НАБУ прокомментировали обыск у производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer

В НАБУ прокомментировали обыск у производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer

Киев • УНН

 • 577255 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В НАБУ заявили, что во время обыска у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer не осуществлялось отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, которые являются интеллектуальной собственностью общества, передает УНН.

Цитата

«Детективы Национального бюро провели обыски в частных компаниях, касающихся поставки продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства относительно возможной растраты государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения», - говорится в сообщении.

Детали

В НАБУ сообщили, что одна из частных компаний заключила ряд контрактов на поставку Силам обороны тепловизионных приборов.

"Общая сумма контрактов - почти 1,5 млрд гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%). Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники необходимой в борьбе с агрессией рф. Это обусловило представление Министерством обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций", - отмечается в сообщении. Также сообщается, что зарубежные компании, аффилированные с компаниями-поставщиками, находятся в фокусе внимания западных правоохранителей по факту возможной легализации (отмывания) средств.

«Перед началом обыска представителям компании предоставили постановление о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска», - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что во время обыска основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.

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"Следственные действия проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны Украины. Решение об изъятии документов принимались с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности. В другом офисном помещении изъято 2 личных ноутбука работников в связи с необходимостью их экспертного исследования и невозможностью детального осмотра непосредственно на месте обыска", - информирует НАБУ.

Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не осуществлялось.

Кроме того, отмечается, что во время обыска был обнаружен сейф. Поскольку ключи от него работники компании не предоставили, старшим группы было принято решение о его открытии средствами взлома.

В НАБУ отметили, что обыск – одно из следственных действий, проводимых в ходе расследования для сбора необходимых доказательств.

«Детективы НАБУ всегда придерживаются высоких моральных и профессиональных стандартов, в частности при осуществлении досудебного расследования. Вместе с тем, возможные неправомерные действия детективов НАБУ станут предметом проверки Управления внутреннего контроля при участии Совета общественного контроля при НАБУ», - говорится в сообщении.

Так, сейчас расследование продолжается, устанавливаются, включая использование средств международного сотрудничества и финансовой разведки, все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от Министерства обороны Украины.

Контекст

Руководитель Archer Александр Яременко сообщил, что пришли детективы НАБУ и провели обыски в офисах и в домах сотрудников. Он заявил, что детективы якобы копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства.

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