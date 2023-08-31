Бізнесмени хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів – СБУ

Цитата

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів до ЗСУ за штучно завищеною вартістю. Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

«Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки», - інформує СБУ.

Окрім того, у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

«Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Бізнес-партнера Коломойського викрили на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти".



