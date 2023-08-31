Бізнесмени хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. СБУ викрила українських бізнесменів, які хотіли продати Міноборони 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів до ЗСУ за штучно завищеною вартістю. Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.
«Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки», - інформує СБУ.
Окрім того, у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
«Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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