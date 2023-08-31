Бизнесмены хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей - СБУ

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«Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в ВСУ по искусственно завышенной стоимости. Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 миллионов гривен. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных средств в особо крупных размерах.

«В ходе обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники», – информирует СБУ.

Кроме того, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

«По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ», - говорится в сообщении.

Дополнение

Бизнес-партнера Коломойского разоблачили на присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты".