Бизнесмены хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. СБУ разоблачила украинских бизнесменов, которые хотели продать Минобороны 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн. Об этом сообщает со ссылкой на СБУ.
Цитата
«Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в ВСУ по искусственно завышенной стоимости. Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 миллионов гривен. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 миллиона гривен», - говорится в сообщении.
Подробности
Сообщается, что правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных средств в особо крупных размерах.
«В ходе обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники», – информирует СБУ.
Кроме того, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
«По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ», - говорится в сообщении.
Дополнение
Бизнес-партнера Коломойского разоблачили на присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты".