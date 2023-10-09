Недобропорядочные производители вооружения хотели вывести из бюджета 6 млрд грн - Госаудитслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Государственная аудиторская служба Украины с начала полномасштабного вторжения рф выявила злоупотреблений на 6 млрд гривен, которые недобропорядочные производители, исполнители государственных контрактов в сфере обороны, хотели вывести из бюджета страны. Об этом заявила председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева, которую цитирует Госаудиторская служба, передает УНН.
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“Госаудитслужба выявила многочисленные нарушения, когда недобропорядочные производители создали различные схемы, чтобы незаконно вытащить из государственного бюджета миллиарды гривен. Это недопустимо. Фактически это мародерство во время войны, которое производители прикрывают патриотическими лозунгами. Вся информация о соответствующих нарушениях была передана правоохранительным органам”, — заявила Басалаева.
Также глава ГАСУ добавила, что все попытки производителей переложить на аудиторов ответственность за невыполнение условий профинансированных на 100% государственных контрактов является манипуляцией. В качестве примера она привела ситуацию с КБ “Луч”.
“Выводы, сделанные аудиторами, никоим образом не приведут к остановке производства критических видов вооружения, включая несколько ракетных комплексов”, — подчеркнула Басалаева.
Она рассказала, что сейчас ГАСУ проводит ревизию КБ “Луч” по обращению правоохранительных органов. Тем более, что предварительный аудит предприятия проводили 10 лет назад.
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“КБ „Луч“ является исполнителем отдельной ракетной и противоракетной программы, которая отдельно финансируется правительством. Поэтому выводы, сделанные Госаудитслужбой в рамках аудита Минобороны никаким образом не влияют на наличие финансовых ресурсов КБ „Луч“ как исполнителя программы. Поэтому любые заявления, что действия Госаудитслужбы влияют на разработку ракет, являются манипулятивными. И согласно закону мы можем лишь фиксировать возможные нарушения и предоставлять рекомендации как можно скорее устранить выявленные недостатки”, — сказала Басалаева.
Кроме того, она отвергла обвинения о якобы препятствовании оборонным предприятиям в возможности получать прибыль. Она напомнила, что Кабмин в июле принял изменения в постановление № 1275. Этим документом компаниям, заключающим контракты с Минобороны, разрешили включать прибыль в цену.
“Мы работаем исключительно в рамках закона. Есть соответствующие постановления Кабинета министров, которые дали зеленый свет производителям оборонного сектора. Все обвинения в отсутствии прибыли — сняты. Прибыль включается в контракты, начиная с июля 2023 года, когда Кабинетом Министров Украины было принято постановление”, — отметила Басалаева.