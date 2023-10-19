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Зеленский подписал закон об увеличении расходов Госбюджета на текущий год

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10038 об увеличении расходов бюджета 2023-го года на 322,6 млрд гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Он также отметил, что на одобрение этого законопроекта Президенту понадобилось 9 дней, передает УНН.

Зеленский подписал закон об увеличении расходов Госбюджета на текущий год

Цитата

“Через 9-ть дней Президент все же подписал законопроект № 10038 об увеличении расходов Бюджета 2023-го года на 322,6 млрд гривен”, — написал Ярослав Железняк.

Детали

Отметим, что в этом году Рада увеличила расходы украинского госбюджета на 2023 год до рекордной суммы. В этом году они впервые составили более 3,39 трлн грн. В то же время дефицит увеличился на 2 трлн грн. Таким образом Украина имеет два новых антирекорда в истории государства.

По данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики среди главных увеличений расходы на следующие ведомства:

• Минобороны на +211 млрд грн
• МВД на +79 млрд грн
• МинСоц на +16,5 млрд грн
• МИД на +1,3 млрд грн
• Минстратпром на +4,3 млрд грн
• СБУ на +4,2 млрд грн
• ГУР на +2, 5 млрд грн
• [Минобразования на +572 млн грн
• • ГСЗИ на +570 млн грн
• Служба внешней разведки на +500 млн грн
• УГО на +230,5 млн грн
• Минэнерго на +350 млн грн

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Напомним

Утром, 19 октября Верховная Рада на своем заседании поддержала в первом чтении закон о Государственном бюджете на следующий 2024 год.

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