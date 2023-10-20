Видатки на сектор оборони за 9 місяців цього року сягнули 1,26 трлн грн - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. За 9 місяців 2023 року видатки на сектор безпеки та оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3%, від усієї суми видатків фонду держбюджету. Про це повідомляє міністерство фінансів, пише УНН.
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"Так, за перші 9 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У вересні - 141,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.
Загалом бюджетні кошти були спрямовані на:
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- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
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- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
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- медичне забезпечення;
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- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
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У міністерстві нагадали, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
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