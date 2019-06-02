Издание Business Insider обозначило "худшие" американские программы вооружений

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24648 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45673 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116940 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136780 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 67724 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 65086 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 27107 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 56719 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 42431 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 56719 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 116940 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146423 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158529 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 21563 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 27107 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 65086 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 67724 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124829 просмотра
Актуальное
Издание Business Insider обозначило "худшие" американские программы вооружений

Издание Business Insider обозначило "худшие" американские программы вооружений

Киев  •  УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список “наиболее проблемных” и “худших” программ властей США по вооружениям. В него, в том числе, вошли проекты по производству истребителей F-35 Lightning II и эсминцев класса Zumwalt. Соответствующий перечень опубликован на сайте Business Insider, передает УНН.

В целом, отмечает интернет-издание, “американские вооруженные силы вместе со своими партнерами создают одни из лучших видов вооружений в мире, но программы, в рамках которых они производятся, редко проходят так, как планировалось”. Так, замечает портал со ссылкой на военного эксперта, старшего научного сотрудника независимого американского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайана Кларка (прежде он работал помощником начальника военно-морских операций США), самыми проблемными последними программами вооружений США являются проекты американских Военно-морских сил.

В данном случае проблема, заметил собеседник портала, заключается в том, что специалисты часто берутся за разработку платформ еще до того, как готовы необходимые технологии. С такими трудностями, указал Кларк, по его данным, в частности, столкнулись разработчики новых эсминцев класса Zumwalt и авианосцев класса Gerald R. Ford. Однако “проблемными”, по оценкам Business Insider, оказались не только эти программы. На своем сайте портал представил список из пяти таких проектов.

  • Первым номером в нем идет программа по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. О том, что этот проект и стоимость производства таких самолетов “вышли из-под контроля” Дональд Трамп писал еще в декабре 2016 года, напоминает издание. Спустя неделю, по информации другого портала — The Drive, — генерал-лейтенант ВВС США, руководитель программы F-35 Крис Богдан проинформировал политика о развитии проекта. В своем докладе он указал на “прошлые проблемы” программы, среди которых были “производственные проблемы, чрезмерные затраты, задержки с поставками и многочисленные технические проблемы”. В последнем оперативном отчете Пентагона по F-35, замечает Business Insider, были отмечены проблемы с надежностью и доступностью. Bloomberg программу по производству F-35 прежде называл самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле его стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до 1,196 трлн долл.
  • На второе место составители списка поместили программу по производству эсминцев класса Zumwalt. У этих военных кораблей, в разработку которых американские власти на протяжении двух десятилетий вкладывали “десятки миллиардов долларов”, нет рабочего оружия и “четкой миссии”, пишет Business Insider. В ноябре прошлого года портал выяснил, что снаряды для находящихся на Zumwalt 155-миллиметровых артиллерийских установках Advanced Gun System оказались слишком дорогими (стоимость одного снаряда дальнего действия достигала 1 млн долларов). В связи с этим закупка боеприпасов была остановлена два года назад, и эсминцы остались без оружия. Кроме того, у Zumwalt, напоминает издание, были проблемы с двигателями и электрикой.
  • На третьем месте, по версии Business Insider, оказалась программа по производству прибрежных боевых кораблей (Littoral combat ship). Этот проект, отмечает портал, пострадал от “неконтролируемого перерасхода средств, задержек в поставках и различных проблем с механикой”. В течение примерно 20 лет Военно-морской флот США, замечает издание, вложил в эту программу около 30 млрд долларов. Однако согласно последней оценке Министерства обороны, эти военные корабли “недостаточно вооружены для выполнения своих задач”, поэтому опасаются в ведомстве в высокоинтенсивном конфликте Littoral combat ship не выживут.
  • На четвертую строчку перечня Business Insider поместил программу по производству авианосцев класса Gerald R. Ford (“Джеральд Форд”), стоимость которой оценивается в 13 млрд долларов. Предполагалось, что новые боевые корабли такого типа будут переданы флоту этим летом, однако в итоге сроки перенесли как минимум до октября, отмечает портал. Это, по его данным, произошло “из-за постоянных проблем у Gerald R. Ford с оружейными лифтами и двигательной установкой”. Кроме того, проблемы у кораблей возникали с “базовыми требованиями”, которые возникают к авианосцам, с площадок которых запускаются самолеты, отмечает Business Insider. Так, американское Минобороны в последнем отчете обращает внимание на “плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для полетов”, замечает портал.
  • Завершает составленный Business Insider список программа по электромагнитному рельсовому оружию ВМС США. Проблема этого проекта, по информации издания, заключалась в том, что американские власти начали тратить время и деньги на разработку подобного оружия, не задумываясь о том, что является ли эта программа “целесообразной в военном отношении”. За более чем десять лет в проект, отмечает портал, успели вложить более 500 млн долларов. Однако разработка ограничена по скорострельности и уступает уже существующему оружию из-за значительных потребностей в энергии и других технологических недочетов. Бесполезной в беседе с Business Insider технологию назвал Брайан Кларк. Начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон прежде отзывался о проекте как об уроке о том, “чего делать не стоит”.

Напоминаем, ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы