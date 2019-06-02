Издание Business Insider обозначило "худшие" американские программы вооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков и американских чиновников составил список “наиболее проблемных” и “худших” программ властей США по вооружениям. В него, в том числе, вошли проекты по производству истребителей F-35 Lightning II и эсминцев класса Zumwalt. Соответствующий перечень опубликован на сайте Business Insider, передает УНН.
В целом, отмечает интернет-издание, “американские вооруженные силы вместе со своими партнерами создают одни из лучших видов вооружений в мире, но программы, в рамках которых они производятся, редко проходят так, как планировалось”. Так, замечает портал со ссылкой на военного эксперта, старшего научного сотрудника независимого американского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайана Кларка (прежде он работал помощником начальника военно-морских операций США), самыми проблемными последними программами вооружений США являются проекты американских Военно-морских сил.
В данном случае проблема, заметил собеседник портала, заключается в том, что специалисты часто берутся за разработку платформ еще до того, как готовы необходимые технологии. С такими трудностями, указал Кларк, по его данным, в частности, столкнулись разработчики новых эсминцев класса Zumwalt и авианосцев класса Gerald R. Ford. Однако “проблемными”, по оценкам Business Insider, оказались не только эти программы. На своем сайте портал представил список из пяти таких проектов.
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- Первым номером в нем идет программа по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. О том, что этот проект и стоимость производства таких самолетов “вышли из-под контроля” Дональд Трамп писал еще в декабре 2016 года, напоминает издание. Спустя неделю, по информации другого портала — The Drive, — генерал-лейтенант ВВС США, руководитель программы F-35 Крис Богдан проинформировал политика о развитии проекта. В своем докладе он указал на “прошлые проблемы” программы, среди которых были “производственные проблемы, чрезмерные затраты, задержки с поставками и многочисленные технические проблемы”. В последнем оперативном отчете Пентагона по F-35, замечает Business Insider, были отмечены проблемы с надежностью и доступностью. Bloomberg программу по производству F-35 прежде называл самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле его стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до 1,196 трлн долл.
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- На второе место составители списка поместили программу по производству эсминцев класса Zumwalt. У этих военных кораблей, в разработку которых американские власти на протяжении двух десятилетий вкладывали “десятки миллиардов долларов”, нет рабочего оружия и “четкой миссии”, пишет Business Insider. В ноябре прошлого года портал выяснил, что снаряды для находящихся на Zumwalt 155-миллиметровых артиллерийских установках Advanced Gun System оказались слишком дорогими (стоимость одного снаряда дальнего действия достигала 1 млн долларов). В связи с этим закупка боеприпасов была остановлена два года назад, и эсминцы остались без оружия. Кроме того, у Zumwalt, напоминает издание, были проблемы с двигателями и электрикой.
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- На третьем месте, по версии Business Insider, оказалась программа по производству прибрежных боевых кораблей (Littoral combat ship). Этот проект, отмечает портал, пострадал от “неконтролируемого перерасхода средств, задержек в поставках и различных проблем с механикой”. В течение примерно 20 лет Военно-морской флот США, замечает издание, вложил в эту программу около 30 млрд долларов. Однако согласно последней оценке Министерства обороны, эти военные корабли “недостаточно вооружены для выполнения своих задач”, поэтому опасаются в ведомстве в высокоинтенсивном конфликте Littoral combat ship не выживут.
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- На четвертую строчку перечня Business Insider поместил программу по производству авианосцев класса Gerald R. Ford (“Джеральд Форд”), стоимость которой оценивается в 13 млрд долларов. Предполагалось, что новые боевые корабли такого типа будут переданы флоту этим летом, однако в итоге сроки перенесли как минимум до октября, отмечает портал. Это, по его данным, произошло “из-за постоянных проблем у Gerald R. Ford с оружейными лифтами и двигательной установкой”. Кроме того, проблемы у кораблей возникали с “базовыми требованиями”, которые возникают к авианосцам, с площадок которых запускаются самолеты, отмечает Business Insider. Так, американское Минобороны в последнем отчете обращает внимание на “плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для полетов”, замечает портал.
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- Завершает составленный Business Insider список программа по электромагнитному рельсовому оружию ВМС США. Проблема этого проекта, по информации издания, заключалась в том, что американские власти начали тратить время и деньги на разработку подобного оружия, не задумываясь о том, что является ли эта программа “целесообразной в военном отношении”. За более чем десять лет в проект, отмечает портал, успели вложить более 500 млн долларов. Однако разработка ограничена по скорострельности и уступает уже существующему оружию из-за значительных потребностей в энергии и других технологических недочетов. Бесполезной в беседе с Business Insider технологию назвал Брайан Кларк. Начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон прежде отзывался о проекте как об уроке о том, “чего делать не стоит”.
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Напоминаем, ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain.