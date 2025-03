ВМС США прояснили історію з приховуванням від Трампа есмінця John McCain

“У ВМС США був зроблений запит мінімізувати видимість USS John S. McCain, проте всі кораблі залишалися у своїй нормальної конфігурації під час візиту президента”, — сказав Браун. “Також не було навмисних спроб приховати безпосередньо моряків з есмінця USS John S. McCain”, — додав він.

Про спроби приховати есмінець, що носить ім’я колишнього сенатора від штату Арізона, від очей Трампа під час його візиту в Японію повідомила раніше The Wall Street Journal. Видання посилалося на електронні листи, що потрапили в її розпорядження. Трамп виступав 28 травня на базі Йокосука в Японії перед американськими моряками на універсальному десантному кораблі Wasp, поруч був пришвартований есмінець John S. McCain. У підсумку, як писала газета, назву корабля закрили брезентом, а поруч з есмінцем була встановлена баржа, яка приховувала есмінець від очей президента.

Сам Трамп заперечував будь-яку причетність до прохань приховати корабель. “В ході недавньої поїздки в Японію мене не інформували ні про що, що мало відношення до корабля ВМС John S. McCain”, — написав Трамп в Twitter.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2019 р.

Маккейн помер 26 серпня 2018 роки від раку мозку. Сенатор і президента США часто критикували один одного.

Нагадуємо, Трамп став першим іноземним лідером, який зустрівся з імператором Японії Нарухіто.