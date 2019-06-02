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ВМС США прояснили історію з приховуванням від Трампа есмінця John McCain

ВМС США прояснили історію з приховуванням від Трампа есмінця John McCain

Київ • УНН

 • 14909 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Глава прес-служби ВМС США контр-адмірал Чарлі Браун визнав, що перед візитом Дональда Трампа в Японію надійшов запит зробити найменш помітним есмінець John Мксаін, що знаходиться там. Заяву Брауна наводить телеканал CNN, передає УНН.

“У ВМС США був зроблений запит мінімізувати видимість USS John S. McCain, проте всі кораблі залишалися у своїй нормальної конфігурації під час візиту президента”, — сказав Браун. “Також не було навмисних спроб приховати безпосередньо моряків з есмінця USS John S. McCain”, — додав він.

Про спроби приховати есмінець, що носить ім’я колишнього сенатора від штату Арізона, від очей Трампа під час його візиту в Японію повідомила раніше The Wall Street Journal. Видання посилалося на електронні листи, що потрапили в її розпорядження. Трамп виступав 28 травня на базі Йокосука в Японії перед американськими моряками на універсальному десантному кораблі Wasp, поруч був пришвартований есмінець John S. McCain. У підсумку, як писала газета, назву корабля закрили брезентом, а поруч з есмінцем була встановлена баржа, яка приховувала есмінець від очей президента.

Сам Трамп заперечував будь-яку причетність до прохань приховати корабель. “В ході недавньої поїздки в Японію мене не інформували ні про що, що мало відношення до корабля ВМС John S. McCain”, — написав Трамп в Twitter.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2019 р.

Маккейн помер 26 серпня 2018 роки від раку мозку. Сенатор і президента США часто критикували один одного.

Нагадуємо, Трамп став першим іноземним лідером, який зустрівся з імператором Японії Нарухіто.

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