ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

“В ВМС США был сделан запрос минимизировать видимость USS John S. McCain, однако все корабли оставались в своей нормальной конфигурации во время визита президента”, — сказал Браун. “Также не было преднамеренных попыток скрыть непосредственно моряков с эсминца USS John S. McCain”, — добавил он.

О попытках скрыть эсминец, носящий имя бывшего сенатора от штата Аризона, от глаз Трампа во время его визита в Японию сообщила ранее The Wall Street Journal. Издание ссылалось на электронные письма, попавшие в ее распоряжение. Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain. В итоге, как писала газета, название корабля закрыли брезентом, а рядом с эсминцем была установлена баржа, которая скрывала эсминец от глаз президента.

Сам Трамп отрицал какую-либо причастность к просьбам скрыть корабль. “В ходе недавней поездки в Японию меня не информировали ни о чем, что имело отношение к кораблю ВМС John S. McCain”, — написал Трамп в Twitter.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women — what a spectacular job they do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2019 р.

Маккейн умер 26 августа 2018 года от рака мозга. Сенатор и президента США часто критиковали друг друга.

Напоминаем, Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито.