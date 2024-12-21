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Фицо рассказал о предложении Зеленского по 500 млн евро из российских активов - Politico

Фицо рассказал о предложении Зеленского по 500 млн евро из российских активов - Politico

Киев  •  УНН

 • 5324 просмотра

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Премьер Словакии заявил, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за поддержку вступления Украины в НАТО. Фицо также предупредил о возможных мерах против Украины из-за вопроса транзита газа.

Фицо заявил, что Зеленским якобы предложил ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

По словам премьер-министр Словакии Роберта Фицо, это произошло после того, как он выразил обеспокоенность относительно возможных потерь Словакии в размере 500 миллионов евро из-за уменьшения транзита газа. Однако премьер заверил, что отвергает подобное предложение.

Фицо также поднял вопрос транзита газа через Украину, отметив, что Словакия может рассмотреть меры против Украины, если та не продолжит транзит российского газа в Европу. Премьер отметил, что на фоне позиции Украины, которая отказывается принимать газ, который может финансировать войну, страна может оказаться перед газовым кризисом.

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо16 дек. 2024, 18:19 • 28107 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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