Украина и рф не смогли договориться о газовом соглашении при посредничестве Азербайджана - Reuters
Киев • УНН
Украина и россия не достигли согласия о продолжении транзита газа в Европу при посредничестве Азербайджана. Зеленский заявил, что транзит возможен только при условии, что москва не получит оплату до конца войны.
Украина и россия не смогли договориться о соглашении при посредничестве Азербайджана о продолжении экспорта российского газа в Европу через Украину, со ссылкой на высокопоставленный источник в азербайджанской энергетической компании SOCAR в пятницу сообщило Reuters, пишет УНН.
Детали
ЕС и Украина попросили Азербайджан содействовать обсуждению с россией газового транзитного соглашения, срок действия которого истекает в конце этого года.
Источник в SOCAR сказал, что SOCAR выступала посредником в переговорах между украинскими и российскими энергетическими компаниями в течение почти года по просьбе Украины и ЕС.
Собеседник сказал, что топ-менеджеры встречались с высокопоставленными представителями украинских энергетических компаний 2 мая в Стамбуле и 29 августа в Вене, добавив: "В итоге, украинская и российская стороны не смогли договориться об условиях".
SOCAR, российский энергетический гигант "Газпром" и украинская государственная компания "Нафтогаз" не сразу ответили на запросы о предоставлении официальных комментариев.
Дополнение
Украина, которая борется с вторжением россии с февраля 2022 года, заявила, что не будет продлевать контракт, по которому в Европу ежегодно поступает около 15 миллиардов кубометров российского газа.
Президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что Киев может рассмотреть возможность продолжения транзита газа, но только при условии, что москва не получит оплату до окончания войны.