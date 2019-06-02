Видання Business Insider позначило "найгірші" американські програми озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Портал Business Insider на основі оцінок військових аналітиків і американських чиновників склав список “найбільш проблемних” і “найгірших” програм влади США з питань озброєнь. У нього, в тому числі, увійшли проекти з виробництва винищувачів F-35 Lightning II і есмінців класу Zumwalt. Відповідний перелік опублікований на сайті Business Insider, передає УНН.
В цілому, зазначає інтернет-видання, “американські збройні сили разом зі своїми партнерами створюють одні з кращих видів озброєнь в світі, але програми, в рамках яких вони виробляються, рідко проходять так, як планувалося”. Так, зауважує портал з посиланням на військового експерта, старшого наукового співробітника незалежного американського Центру стратегічних і бюджетних оцінок Брайана Кларка (раніше він працював помічником начальника військово-морських операцій США), найбільш проблемними останніми програмами озброєнь США є проекти американських Військово-морських сил.
В даному випадку проблема, зауважив співрозмовник порталу, полягає в тому, що фахівці часто беруться за розробку платформ ще до того, як готові необхідні технології. З такими труднощами, вказав Кларк, за його даними, зокрема, зіткнулися розробники нових есмінців класу Zumwalt і авіаносців класу Gerald R. Ford. Однак “проблемними”, за оцінками Business Insider, виявилися не тільки ці програми. На своєму сайті портал представив список з п’яти таких проектів.
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- Першим номером у ньому йде програма з виробництва винищувачів п’ятого покоління F-35 Lightning II. Про те, що цей проект і вартість виробництва таких літаків “вийшли з-під контролю” Дональд Трамп писав ще в грудні 2016 року, нагадує видання. Через тиждень, за інформацією іншого порталу — The Drive, — генерал-лейтенант ВПС США, керівник програми F-35 Кріс Богдан поінформував політика про розвиток проекту. У своїй доповіді він вказав на “минулі проблеми” програми, серед яких були “виробничі проблеми, надмірні витрати, затримки з поставками і численні технічні проблеми”. В останньому оперативному звіті Пентагону по F-35, зауважує Business Insider, були відмічені проблеми з надійністю і доступністю. Bloomberg програму з виробництва F-35 перш називав найдорожчим проектом у галузі озброєнь в світі. У квітні його вартість, за оцінками агентства, збільшилася до 1,196 трлн дол.
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- На друге місце укладачі списку помістили програму з виробництва есмінців класу Zumwalt. У цих військових кораблів, у розробку яких американська влада протягом двох десятиліть вкладали “десятки мільярдів доларів”, немає робочої зброї і “чіткої місії”, пише Business Insider. У листопаді минулого року портал з’ясував, що снаряди для 155-міліметрових артилерійських установках Advanced Gun System, які знаходяться на Zumwalt, виявилися занадто дорогими (вартість одного снаряда дальньої дії досягала 1 млн доларів). У зв’язку з цим закупівля боєприпасів була зупинена два роки тому, і есмінці залишилися без зброї. Крім того, у Zumwalt, нагадує видання, були проблеми з двигунами і електрикою.
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- На третьому місці, за версією Business Insider, виявилася програма з виробництва прибережних бойових кораблів (Littoral combat ship). Цей проект, зазначає портал, постраждав від “неконтрольованої перевитрати коштів, затримок в поставках і різних проблем з механікою”. Протягом приблизно 20 років Військово-морський флот США, зауважує видання, вклав в цю програму близько 30 млрд доларів. Однак згідно з останньою оцінкою Міністерства оборони, ці військові кораблі “недостатньо озброєні для виконання своїх завдань”, тому побоюються в відомстві у високоінтенсивному конфлікті Littoral combat ship не виживуть.
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- На четверту сходинку переліку Business Insider помістив програму по виробництву авіаносців класу Gerald R. Ford ( “Джеральд Форд”), вартість якої оцінюється в 13 млрд доларів. Передбачалося, що нові бойові кораблі такого типу будуть передані флоту цього літа, проте в результаті терміни перенесли як мінімум до жовтня, відзначає портал. Це, за його даними, сталося “через постійні проблеми у Gerald R. Ford з збройовими ліфтами і руховою установкою”. Крім того, проблеми у кораблів виникали з “базовими вимогами”, які виникають до авіаносців, з майданчиків яких запускаються літаки, відзначає Business Insider. Так, американське Міноборони в останньому звіті звертає увагу на “погану або невідому надійність систем, критично важливих для польотів”, зауважує портал.
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- Завершує складений Business Insider список програма з електромагнітної рейкової зброї ВМС США. Проблема цього проекту, за інформацією видання, полягала в тому, що американська влада почала витрачати час і гроші на розробку подібної зброї, не замислюючись про те, чи є ця програма “доцільною з військової точки зору”. За більш ніж десять років в проект, зазначає портал, встигли вкласти понад 500 млн доларів. Однак розробка обмежена по скорострільності і поступається вже існуючій зброї через значні потреб в енергії та інших технологічних недоліків. Марною в бесіді з Business Insider технологію назвав Брайан Кларк. Начальник військово-морських операцій США адмірал Джон Річардсон перш відгукувався про проект як про урок про те, “чого робити не варто”.
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Нагадуємо, ВМС США прояснили історію з приховуванням від Трампа есмінця John McCain.