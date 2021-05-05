От заморозков до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По Украине сегодня ожидается сухая и теплая погода, однако ночью - заморозки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 5 мая в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей, кроме крайнего юга, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 16-21° тепла.
Погода в Киеве и области
5 мая по Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 2-4° тепла, днем 18-20°.
В Киевской области сегодня также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 16-21° тепла.
Добавим, синоптики дали прогноз на май.