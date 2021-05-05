Від заморозків до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. По Україні сьогодні очікується суха і тепла погода, однак уночі - заморозки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 травня по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, в більшості областей, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 16-21° тепла.
Погода у Києві та області
5 травня по Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 2-4° тепла, вдень 18-20°.
У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 16-21° тепла.
Додамо, синоптики дали прогноз на травень.