Від заморозків до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 травня по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в більшості областей, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 16-21° тепла.

Погода у Києві та області

5 травня по Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 2-4° тепла, вдень 18-20°.

У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, вдень 16-21° тепла.

Додамо, синоптики дали прогноз на травень.