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С сегодня в Украине вакцинированные чиновники и учителя не допускаются к работе

Киев • УНН

 • 30124 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 8 ноября, вступает в силу приказ Минздрава, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и ученых. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни, передает УНН.

С сегодня в Украине вакцинированные чиновники и учителя не допускаются к работе

Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября 2021 года.

Детали

Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, обязательность профилактических прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против СOVID-19.

Отмечается, что это не касается тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданный учреждением здравоохранения.

В постановлении указывают, что на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, части первой статьи 1 Закона Украины “Об оплате труда” и части третьей статьи 5 Закона Украины “О государственной службе”.

Отстранения работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.

Дополнения

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
* центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
* местных государственных администраций и их структурных подразделений;
* учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Кроме того, больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы за отказ от вакцинации против СOVID-19.

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