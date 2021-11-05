Відмова від вакцинації: чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 48771 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 87487 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 80933 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 79433 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 89404 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 67710 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 63922 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 137905 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84999 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 241447 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
86%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 13294 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 14956 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 11966 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 10530 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 14863 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 105754 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 137896 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 241440 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 415469 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 406099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20517 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26479 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27254 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28921 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79091 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Відмова від вакцинації: чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи

Київ • УНН

 • 16113 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні лікарняні не підлягають оплаті під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації проти СOVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Фонд соціального страхування України.

Відмова від вакцинації: чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи

Цитата

“Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Фонді соцстрахування пояснили, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності у вказаному випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування.

У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній.

Окрім того, ФССУ нагадує, що на період дії карантину обов’язковим профілактичним щепленням від COVID-19 підлягають працівники:

• центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
• місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
• закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я України раніше запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60