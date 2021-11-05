Відмова від вакцинації: чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні лікарняні не підлягають оплаті під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації проти СOVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Фонд соціального страхування України.
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“Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У Фонді соцстрахування пояснили, що допомоги по тимчасовій втраті працездатності у вказаному випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування.
У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній.
Окрім того, ФССУ нагадує, що на період дії карантину обов’язковим профілактичним щепленням від COVID-19 підлягають працівники:
• центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
• місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
• закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Доповнення
Міністерство охорони здоров’я України раніше запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.