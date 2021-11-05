Отказ от вакцинации: оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине больничные не подлежат оплате во время отстранения от работы за отказ от вакцинации против СOVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Фонд социального страхования Украины.
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“Пособия по больничным листам не предоставляются работникам, которых отстранили от работы за отказ или уклонение от обязательной профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19. Выплата не осуществляется за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей”, — говорится в сообщении.
Детали
В Фонде соцстрахования объяснили, что пособия по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании призваны компенсировать заработок застрахованного лица, утраченный ею за время лечения.
В случае отстранения от работы с приостановкой выплаты заработной платы сотрудника, который не соблюдает требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка по причине болезни или травмы в такой период отсутствует.
Кроме того, ФССУ напоминает, что на период действия карантина обязательным профилактическим прививкам от COVID-19 подлежат работники:
* Центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
* местных государственных администраций и их структурных подразделений;
* учреждений высшего, послевузовского, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
Дополнение
Министерство здравоохранения Украины ранее ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планирует его расширить.