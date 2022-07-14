От штрафа - до тюрьмы за игнорирование воздушной тревоги: законопроект имеет шансы быть рассмотрены ВР до конца июля

ukru
11:23 • 20229 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 40324 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 71461 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114246 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124531 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112364 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141676 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139882 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114099 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107142 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 75207 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 64998 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 31277 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 27324 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 73773 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 71474 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 73773 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240345 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270193 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 14154 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114247 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103411 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121177 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123576 просмотра
Актуальное
От штрафа - до тюрьмы за игнорирование воздушной тревоги: законопроект имеет шансы быть рассмотрены ВР до конца июля

От штрафа - до тюрьмы за игнорирование воздушной тревоги: законопроект имеет шансы быть рассмотрены ВР до конца июля

Киев • УНН

 • 498047 просмотра

КИЕВ. 143 июля. УНН. Законопроект №7546, который предлагает ввести для должностных лиц предприятий уголовную ответственность за работу во время воздушной тревоги, имеет шансы быть рассмотрены Верховной Радой до конца июля или в начале августа. Такое мнение журналисту УНН высказал член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат Владимир Арешонков.

Цитата

"Он должен пройти через комитет ВР - комитет правоохранительной деятельности. Ближайшее заседание комитета планируется где-то на следующей неделе. Возможно повестка дня сформируется, учитывая, что она формируется в последние дни, но я думаю мы будем его рассматривать на комитете. После того он готовится на слушание в сессионном зале. Если, например, на следующей неделе законопроект пройдет комитет, то через неделю будет готов к рассмотрению в сессионном зале", - рассказал Арешонков.

Детали

Нардеп отметил, что законопроект может быть рассмотрен в Раде в конце июля или начале августа.

"Мне кажется, что он нужен, поэтому мы будем делать все, чтобы как можно скорее все юридически рассмотреть, чтобы законопроект ушел в сессионный зал. Поэтому думаю, что до конца месяца он имеет шансы быть рассмотрен", - сказал Арешонков.

Нардеп считает, что законопроект актуален и его идея важна.

"Последние дни подтверждают, что мощные удары идут по гражданским объектам. Мне кажется, что он имеет все шансы быть положительно рассмотрен в комитете. Я там не вижу проблем", - отметил Арешонков.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести для должностных лиц предприятий уголовную ответственность за работу во время воздушной тревоги.

За правонарушение в сфере гражданской защиты установлена ​​административная ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн.

Напомним

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.

14 июля российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилищам людей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы