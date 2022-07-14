От штрафа - до тюрьмы за игнорирование воздушной тревоги: законопроект имеет шансы быть рассмотрены ВР до конца июля

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"Он должен пройти через комитет ВР - комитет правоохранительной деятельности. Ближайшее заседание комитета планируется где-то на следующей неделе. Возможно повестка дня сформируется, учитывая, что она формируется в последние дни, но я думаю мы будем его рассматривать на комитете. После того он готовится на слушание в сессионном зале. Если, например, на следующей неделе законопроект пройдет комитет, то через неделю будет готов к рассмотрению в сессионном зале", - рассказал Арешонков.

Детали

Нардеп отметил, что законопроект может быть рассмотрен в Раде в конце июля или начале августа.

"Мне кажется, что он нужен, поэтому мы будем делать все, чтобы как можно скорее все юридически рассмотреть, чтобы законопроект ушел в сессионный зал. Поэтому думаю, что до конца месяца он имеет шансы быть рассмотрен", - сказал Арешонков.

Нардеп считает, что законопроект актуален и его идея важна.

"Последние дни подтверждают, что мощные удары идут по гражданским объектам. Мне кажется, что он имеет все шансы быть положительно рассмотрен в комитете. Я там не вижу проблем", - отметил Арешонков.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести для должностных лиц предприятий уголовную ответственность за работу во время воздушной тревоги.

За правонарушение в сфере гражданской защиты установлена ​​административная ответственность – штраф до 5,1 тыс. грн.

Напомним

27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. Мэр Кременчуга сообщил о 21 погибшем в ТЦ и еще одном пропавшем без вести.

14 июля российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилищам людей.