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Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня

Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня

Київ • УНН

 • 498051 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Законопроект №7546, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги має шанси бути розглянутим Верховною Радою до кінця липня або на початку серпня. Таку думку журналісту УНН висловив член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, народний депутат Володимир Арешонков.

Цитата

"Він має пройти через комітет ВР - комітет правоохоронної діяльності. Найближче засідання комітету планується десь на наступному тижні. Можливо порядок денний сформується, враховуючи, що він формується в останні дні, але я думаю ми будемо його розглядати на комітеті. Після того він готується на слухання у сесійній залі. Якщо, наприклад, на наступному тижні законопроект пройде комітет, то десь через тиждень буде готовий до розгляду в сесійній залі", - розповів Арешонков.

Деталі

Нардеп зазначив, що законопроект може бути розглянутим у Раді в кінці липня або на початку серпня.

"Мені здається, що він потрібен, тому ми будемо робити все, щоб якомога швидше все юридично розглянути, щоб законопроект пішов у сесійну залу. Тому думаю, що до кінця місяця він має шанси бути розглянутим", - сказав Арешонков.

Нардеп вважає, що законопроект актуальний і його ідея важлива.

"Останні дні підтверджують, що потужні удари йдуть по цивільним об'єктам. Мені здається, що він має всі шанси бути позитивно розглянутим в комітеті. Я там не бачу проблем", - зазначив Арешонков.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги.

Наразі за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність – штраф до 5,1 тис. грн.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.

14 липня російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

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