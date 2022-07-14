Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня

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"Він має пройти через комітет ВР - комітет правоохоронної діяльності. Найближче засідання комітету планується десь на наступному тижні. Можливо порядок денний сформується, враховуючи, що він формується в останні дні, але я думаю ми будемо його розглядати на комітеті. Після того він готується на слухання у сесійній залі. Якщо, наприклад, на наступному тижні законопроект пройде комітет, то десь через тиждень буде готовий до розгляду в сесійній залі", - розповів Арешонков.

Деталі

Нардеп зазначив, що законопроект може бути розглянутим у Раді в кінці липня або на початку серпня.

"Мені здається, що він потрібен, тому ми будемо робити все, щоб якомога швидше все юридично розглянути, щоб законопроект пішов у сесійну залу. Тому думаю, що до кінця місяця він має шанси бути розглянутим", - сказав Арешонков.

Нардеп вважає, що законопроект актуальний і його ідея важлива.

"Останні дні підтверджують, що потужні удари йдуть по цивільним об'єктам. Мені здається, що він має всі шанси бути позитивно розглянутим в комітеті. Я там не бачу проблем", - зазначив Арешонков.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги.

Наразі за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність – штраф до 5,1 тис. грн.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.

14 липня російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.