От рук российских оккупантов в Украине погибли уже 313 детей

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"По состоянию на утро 15 июня 2022 года более 892 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 313 детей погибли и более 579 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей, как отмечается, в Донецкой области – 291, Харьковской – 169, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 14 июня от обломков вражеской ракеты в городе Золочев Львовской области пострадал младенец.

13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" села Пятницкое и поселка Малиновка Чугуевского района Харьковской области получили ранения трое детей в возрасте 3 месяца, 11 и 17 лет.

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них – в городе Мариуполь.

В частности, при обстреле города Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет. В мае оккупантами совершены обстрелы территории города Лиман Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибли 4 девочки.

Кроме того, в результате обстрелов военными рф города Мариуполь получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указывается, повреждено 1985 учебных заведений. Из них 194 разрушены полностью.