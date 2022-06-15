Від рук російських окупантів в Україні загинули вже 313 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Уже 313 дітей загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 15 червня 2022 року більше ніж 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 313 дітей загинуло та понад 579 поранено", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей, як зазначається, у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 14 червня від уламків ворожої ракети в місті Золочів Львівської області постраждало немовля.
13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню "Град" села П’ятницьке та селища Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них - у місті Маріуполь.
Зокрема, під час обстрілу міста Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років. У травні окупантами здійснено обстріли території міста Лиман Краматорського району Донецької області, у результаті чого загинуло 4 дівчинки.
Окрім того, внаслідок обстрілів військовими рф міста Маріуполь отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як зазначається, пошкоджено 1985 закладів освіти. З них 194 зруйновано повністю.