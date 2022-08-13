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От рук российских оккупантов пострадали еще пять детей

Киев • УНН

 • 122570 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В результате вторжения российских оккупантов в Украине ранения получили по меньшей мере 711 детей, погибли – 361. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

От рук российских оккупантов пострадали еще пять детей

Цитата

"Более 1072 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 13 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Выросло количество раненых - более 711", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 375, Харьковской – 198, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Так, 12 августа в результате обстрелов оккупантами поселка Золочев Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик. Также 12 августа враг еще раз обстрелял Донецкую область. В результате в городе Краматорск была ранена 11-летняя девочка, а в городе Бахмут двое детей в возрасте 15 и 9 лет.

Кроме того, 11 августа в результате артиллерийского обстрела войсками рф города Марганец Днепропетровской области получил ранение 12-летний мальчик.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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