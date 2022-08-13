Від рук російських окупантів постраждали ще п'ять дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Внаслідок вторгнення російських окупантів в Україні поранення отримали щонайменше 711 дітей, загинули – 361. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 13 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 711", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 375, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
Так, 12 серпня внаслідок обстрілів окупантами селища Золочів Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик. Також 12 серпня ворог вкотре обстріляв Донецьку область. Внаслідок цього в місті Краматорськ була поранена 11-річна дівчинка, а в місті Бахмут двоє дітей віком 15 та 9 років.
Окрім того, 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами рф міста Марганець Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.