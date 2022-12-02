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С начала августа более 300 тысяч человек эвакуированы с территорий, где продолжаются боевые действия

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала августа с территорий, где продолжаются активные боевые действия, удалось эвакуировать более 300 тысяч человек, из которых более 76 тысяч детей. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

“Идет эвакуация с территорий, на которых продолжаются активные боевые действия. Со 2 августа по настоящее время было эвакуировано 317 853 человека. Из них 76 023 ребенка и 8 010 человек с инвалидностью”, – сказал он.

Детали

Тимошенко также сообщил, что по состоянию на данный момент на территории 15 областей Украины по инициативе ОВА обустроено более 1 млн 300 тысяч мест для проживания временно перемещенных лиц, из которых 89% заняты.

Наибольшее количество занятых мест в Винницкой, Полтавской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Наибольшее количество свободных мест для длительного пребывания сейчас находится в Ровенской, Закарпатской, Одесской, Житомирской, Полтавской и Волынской областях.

Дополнение

Как писал УНН, за текущую неделю на Днепропетровщину прибыло до 6 тысяч переселенцев.

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