С начала августа более 300 тысяч человек эвакуированы с территорий, где продолжаются боевые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала августа с территорий, где продолжаются активные боевые действия, удалось эвакуировать более 300 тысяч человек, из которых более 76 тысяч детей. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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“Идет эвакуация с территорий, на которых продолжаются активные боевые действия. Со 2 августа по настоящее время было эвакуировано 317 853 человека. Из них 76 023 ребенка и 8 010 человек с инвалидностью”, – сказал он.
Детали
Тимошенко также сообщил, что по состоянию на данный момент на территории 15 областей Украины по инициативе ОВА обустроено более 1 млн 300 тысяч мест для проживания временно перемещенных лиц, из которых 89% заняты.
Наибольшее количество занятых мест в Винницкой, Полтавской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Наибольшее количество свободных мест для длительного пребывания сейчас находится в Ровенской, Закарпатской, Одесской, Житомирской, Полтавской и Волынской областях.
Дополнение
Как писал УНН, за текущую неделю на Днепропетровщину прибыло до 6 тысяч переселенцев.