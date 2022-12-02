Від початку серпня понад 300 тисяч осіб евакуйовано з територій, де тривають бойові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Від початку серпня з територій, де тривають активні бойові дії, вдалося евакуювати понад 300 тисяч осіб, з яких понад 76 тисяч – діти. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
“Триває евакуація з територій, на яких тривають активні бойові дії. З 2 серпня по теперішній час було евакуйовано 317 853 особи. З них 76 023 дитини та 8 010 осіб з інвалідністю”, – сказав він.
Деталі
Тимошенко також повідомив, що станом на зараз на території 15 областей України за ініціативи ОВА облаштовано понад 1 млн 300 тисяч місць для проживання тимчасово-переміщених осіб, з яких 89% зайняті.
Найбільша кількість зайнятих місць у Вінницькій, Полтавській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Найбільша кількість вільних місць для тривалого перебування станом на зараз є в Рівненській, Закарпатській, Одеській, Житомирській, Полтавській та Волинській областях.
Доповнення
Як писав УНН, за поточний тиждень на Дніпропетровщину прибуло до 6 тисяч переселенців.