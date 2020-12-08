С начала года статус пострадавших от торговли людьми получили более 130 человек

"Количество лиц, которым Минсоцполитики установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми в 2020 году, по состоянию на 3 декабря 2020 года, 132", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего получили статус пострадавших от торговли людьми в Киеве - 28 человек, на втором месте Донецкая область - 19, на третьем - Одесская и Луганская области - по 11 человек.

Указано, что 132 лицам было восстановлено статус, 78 отказано в его предоставлении, 12 отказали в продлении и только 8 продлили.

Сообщается, что среди 132, которым в 2020 году установлен статус пострадавших от торговли людьми - 33 женщины и 97 мужчин, а также два мальчика. Из них 130 являются гражданами Украины и двое иностранцев.

В частности указано, что 114 человек пострадали от внутренней торговли людьми и 18 от трансграничной. Кроме Украины, эксплуатация происходила на территории России (4 случая), Объединенных Арабских Эмиратов (4), Греции (3), Турции (2) и Беларуси (2), а также Италии, Ливана и Малайзии по одному случаю.

Отмечается, что 52 человека пострадали от трудовой эксплуатации, 5 - от сексуальной, двое попрошайничали, девятерых втянули в преступную деятельность и 64 использовали в вооруженных конфликтах.

Напомним, в Запорожье задержали женщину, которая продала ребенка для попрошайничества.