У Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебракування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Запоріжжі затримали жінку, яка віддала свого малолітнього сина за гроші “покупцеві”, щоб хлопчик жебракував, випрошуючи гроші на вулицях міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
“Оперативники також з’ясували, що вона зустрілась з невстановленою особою та повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день для зайняття жебрацтвом. 3 грудня 2020 правоохоронці задокументували факт отримання грошей у розмірі 600 гривень за передачу малолітнього хлопця „покупцеві“. Наразі 53-річна жінка затримана”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі вирішується питання повідомлення затриманій про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Триває подальше досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, за дев'ять місяців цього року в Україні обліковано близько 180 кримінальних правопорушень через торгівлю людьми.