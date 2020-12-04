У Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебракування

“Оперативники також з’ясували, що вона зустрілась з невстановленою особою та повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день для зайняття жебрацтвом. 3 грудня 2020 правоохоронці задокументували факт отримання грошей у розмірі 600 гривень за передачу малолітнього хлопця „покупцеві“. Наразі 53-річна жінка затримана”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання повідомлення затриманій про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Триває подальше досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, за дев'ять місяців цього року в Україні обліковано близько 180 кримінальних правопорушень через торгівлю людьми.