В Запорожье задержали женщину, которая продала ребенка для попрошайничества

“Она встретилась с неустановленным лицом и сообщила о готовности передать своего 12-летнего сына за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривен в день для занятия попрошайничеством. 3 декабря 2020 года правоохранители задокументировали факт получения денег в размере 600 гривен за передачу малолетнего парня „покупателю“. Сейчас 53-летняя женщина задержана”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Как сообщал УНН, за девять месяцев этого года в Украине учтено около 180 уголовных преступлений из-за торговли людьми.