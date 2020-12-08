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Від початку року статус постраждалих від торгівлі людьми отримали понад 130 осіб

Від початку року статус постраждалих від торгівлі людьми отримали понад 130 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні, станом на 3 грудня 2020 року, зафіксовано 132 людини від початку року, які мають статус особи, що постраждала від торгівлі людьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства соціальної політики.

“Кількість осіб, яким Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми у 2020 році, станом на 3 грудня 2020 року, 132”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше осіб отримали статус постраждалих від торгівлі людьми у Києві - 28 осіб, на другому місці Донецька область - 19, на третьому - Одеська і Луганська області - по 11 осіб.

Вказано, що 132 особам було відновлено статус, 78 відмовлено у його наданні, 12 відмовили у продовженні і тільки 8 продовжили.

Повідомляється, що серед 132, яким у 2020 році встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми - 33 жінки і 97 чоловіків, а також два хлопчики. З них 130 є громадянами Україні та двоє іноземців.

Зокрема вказано, що 114 осіб постраждали від внутрішньої торгівлі людьми і 18 від транскордонної. Окрім України, експлуатація відбувалася на території Росії (4 випадки), Об’єднаних Арабських Еміратів (4), Греції (3), Туреччини (2) та Білорусі (2), а також Італії, Лівану і Малайзії по одному випадку.

Зазначається, що 52 особи постраждали від трудової експлуатації, 5 - від сексуальної, двоє жебракували, дев’ятьох втягнули у злочинну діяльність і 64 використовували у збройних конфліктах.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали жінку, яка продала дитину для жебракування.

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