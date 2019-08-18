С начала суток в зоне ООС зафиксировано 4 вооруженные провокации со стороны боевиков, потерь нет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. С начала суток на Востоке зафиксировано 4 вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.

“До 01.00 ночи противник вел обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Пищевик. Оккупанты вели прицельный огонь по направлению села Верхнешироковское”, — сообщил Гуцуляк.

В течение получаса с 04.45 утра наши защитники Водяного также находились под вражеским огнем. От оккупированной Ужовки враг вел прицельные обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов.

“Также от Ужовка противник в течение получаса с 07.00 утра вел обстрел из стрелкового оружия по защитниках Лебединского”, — сказал Гуцуляк.

По его словам в 07.36 боевики от поселка Доломитное начали плотный обстрел из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Новолуганское.

С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность.

С начала текущих суток потерь вследствие обстрелов среди наших военных нет.

Напомним, 17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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