Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 4 збройні провокації з боку бойовиків, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Від початку доби на Сході зафіксовано 4 збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
“До 01.00 ночі противник вів обстріл зі стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Пищевик. Окупанти вели прицільний вогонь з напрямку від села Верхньошироківське”, — повідомив Гуцуляк.
Протягом півгодини з 04.45 ранку наші оборонці Водяного також перебували під ворожим вогнем. Від окупованої Ужівки ворог вів прицільні обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів.
“Також від Ужівки противник протягом півгодини з 07.00 ранку вів обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Лебединського”, — сказав Гуцуляк.
За його словами о 07.36 бойовики від селища Доломітне розпочали щільний обстріл з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях Новолуганського.
З метою збереження життя та здоров’я наших воїнів, захисники України застосували у відповідь піхотне озброєння, не порушуючи Мінські угоди, та протягом 10 хвилин придушили ворожу збройну активність.
Від початку поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед наших військових немає.
Нагадаємо, 17 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.