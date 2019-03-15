С начала суток в зоне ООС не было ни одного вражеского выстрела

"С начала этого периода, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны боевиков на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Потерь в рядах Объединенных сил нет, обстановка остается стабильной, и полностью контролируемой украинским защитниками", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНН, 14 марта боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Также напомним, что украинские военные в Донбассе уничтожили боевую машину пехоты боевиков.