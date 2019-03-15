Від початку доби в зоні ООС не було жодного ворожого пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Від початку доби станом на 12:00 в зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксували обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку цієї доби, станом на 12:00, обстрілів з боку бойовиків на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає, обстановка залишається стабільною, та цілком контрольованою українськими захисниками", - повідомив Мотузяник.
Як повідомляв УНН, 14 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Також нагадаємо, що українські військові на Донбасі знищили бойову машину піхоти бойовиків.