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Українські військові на Донбасі знищили бойову машину піхоти бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом доби бойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, натомість українські військові знищили бойову машину піхоти противника, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

Українські військові на Донбасі знищили бойову машину піхоти бойовиків

"Протягом поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": зі стрілецької зброї – поблизу селища Травневе;  зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Луганське; з мінометів калібру 82 мм – біля села Катеринівка.

"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, українські підрозділи дали гідну відповідь.

"Знищено бойову машину піхоти противника. Його втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли.

Українські Національні Новини

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