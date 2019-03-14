Українські військові на Донбасі знищили бойову машину піхоти бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом доби бойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, натомість українські військові знищили бойову машину піхоти противника, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": зі стрілецької зброї – поблизу селища Травневе; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Луганське; з мінометів калібру 82 мм – біля села Катеринівка.
"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, українські підрозділи дали гідну відповідь.
"Знищено бойову машину піхоти противника. Його втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли.