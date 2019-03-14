Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину пехоты боевиков

"В течение суток противник четыре раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия - вблизи поселка Майское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 82 мм - у села Екатериновка.

"Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, украинские подразделения дали достойный ответ.

"Уничтожено боевую машину пехоты противника. Его потери уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток в зоне ООС зафиксировано два вражеских обстрела.