З початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку доби, станом на 12 годину, у зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано два ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
Так, на луганському напрямку близько 7-ї ранку відбувся 10-хвилинний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських військових біля Травневого.
Одночасно на донецькому напрямку противник застосував кулемети великого калібру неподалік Богданівки, обстрілюючи позиції українських військових протягом 40 хвилин.
Повідомляється, що втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 березня, у зоні проведення ООС зафіксовано два ворожих обстріли.