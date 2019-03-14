С начала суток в зоне ООС зафиксировано два вражеских обстрела

Так, на луганском направлении около 7 утра состоялся 10-минутный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных у Травневого.

Одновременно на донецком направлении противник применил пулеметы крупного калибра неподалеку Богдановки, обстреливая позиции украинских военных в течение 40 минут.

Сообщается, что потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 марта, в зоне проведения ООС зафиксировано два вражеских обстрела.