С начала суток в зоне ООС зафиксировано два вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано два вражеских обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
Так, на луганском направлении около 7 утра состоялся 10-минутный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных у Травневого.
Одновременно на донецком направлении противник применил пулеметы крупного калибра неподалеку Богдановки, обстреливая позиции украинских военных в течение 40 минут.
Сообщается, что потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 13 марта, в зоне проведения ООС зафиксировано два вражеских обстрела.