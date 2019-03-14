ООС: бойовики здійснили 2 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. 13 березня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли: “із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста Авдіївка та зі снайперської зброї — поблизу населеного пункту Мар’їнка”.
В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.
“За даними розвідки, одного окупанта було знищено, трьох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.