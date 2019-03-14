ООС: боевики совершили 2 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли: “с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка и из снайперского оружия — вблизи населенного пункта Марьинка”.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

“По данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.