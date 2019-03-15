ООС: бойовики здійснили 4 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. 14 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли українських військових: “з великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: зі стрілецької зброї — поблизу селища Травневе; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Луганське; з мінометів калібру 82 мм — біля села Катеринівка”.
Втрат серед військових немає.
“За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано”, — додали у прес-центрі ООС.